Denuncian la expulsión de una familia en Tenejapa

Una familia integrada por cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fue desalojada y expulsada de la comunidad Jerusalén, municipio de Tenejapa.

De acuerdo a la denuncia, autoridades comunitarias les exigían el pago de más de 200 mil pesos para conservar una vivienda que les fue otorgada de manera gratuita mediante un programa gubernamental.

Por no cubrir dicha cantidad, fueron desalojados en las últimas horas de su domicilio.

Monto exigido

Antonia Pérez Meza, abuela de los menores, denunció que el monto exigido ascendía a aproximadamente 245 mil pesos, correspondiente al supuesto costo de la vivienda y otras cuotas relacionadas con su permanencia en la comunidad.

Mencionó que el padre de familia se encuentra laborando en Estados Unidos y que, durante el desalojo, la familia no pudo retirar sus pertenencias del inmueble.

Ante estos hechos, la familia presentó denuncias formales ante instancias jurídicas, de derechos humanos y ante la Fiscalía de Justicia Indígena, con el acompañamiento del abogado indígena Nicolás Santiz, quien informó que se solicitó la intervención de las autoridades estatales para que se investiguen los presuntos delitos y se garantice la protección de los menores.

La denuncia fue hecha pública en la plaza de La Paz de San Cristóbal de Las Casas, donde los afectados solicitaron la intervención del Gobierno del Estado y de las instituciones competentes para que se restituyan sus derechos y se resuelva su situación jurídica y habitacional.