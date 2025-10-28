Denuncian lentitud en construcción de puente

Los trabajos para habilitar un puente provisional que comunique a la cabecera municipal de Tapachula con la zona alta va cuenta gotas, denunciaron afectados.

Apuntan que el tiempo estimado fue superado y se mantiene la incomunicación a la altura del puente Chapultepec, afectando a más de 60 comunidades.

En entrevista Carlos Ortiz, habitante del ejido El Edén, expuso que la gente está inconforme porque para realizar un viaje a Tapachula tienen que hacer un recorrido muy largo, y en su caso, gastar más por su pasaje.

Celeridad del puente

Piden que se agilicen los trabajos, ya que se había prometido que el paso quedaría restablecido en dos semanas. Asimismo refieren que la constructora no tiene personal suficiente y que no buscan la manera de cumplir con las fechas establecidas.

Compartió que la comunidad en general tiene una gran preocupación por la falta de conexión vial, situación que amenaza con afectar la cosecha de café, principal fuente de ingresos de decenas de comunidades.

Calificó a la situación como crítica y exigió a la empresa constructora acelerar los trabajos, ya que las familias sufren para trasladar sus productos básicos y enfermos, pues tienen que transbordar debido a la caída de puente.

“El avance es muy lento, las lluvias han dificultado las labores y en ocasiones solo se observan dos o tres trabajadores en la obra, la falta de una vía funcional representa un cuello de botella que podría traducirse en pérdidas económicas significativas para productores y jornaleros”, abundó.