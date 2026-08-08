Denuncian lento avance de obra en el centro

Vecinos de la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, de nueva cuenta manifestaron inconformidad por el “lento avance” que contratistas particulares están realizando ante los trabajos de drenaje, agua potable y alcantarillado, en el crucero entre la avenida Central, con Primera y Segunda Sur.

Explicaron que en ocasiones es solamente una cuadrilla de trabajadores la que se presenta a trabajar y otras veces de manera indistinta aparecen varias, aunque el avance es lento e inestable.

En denuncia pública, Carmen Aguirre y Mario Estrada, vecinos del lugar, señalaron que la demora en el avance obedecería a que las autoridades no han pagado algunas estimaciones a la empresa.

Afectaciones

Esto afecta, además del avance de la obra, la calidad de la misma, toda vez que se presenta personal nuevo que desconoce los avances y acuerdos con los vecinos y comerciantes de la zona.

Esto mantiene en zozobra esa zona de la ciudad, por más de tres meses, periodo en que se ha incrementado la inseguridad, enfermedades trasmitidas por moscos, además de frecuentes cortos a la luz y suministro de agua potable.