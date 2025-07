Denuncian locatarios cobros injustificados

Comerciantes del mercado público “Juan Sabines Gutiérrez” en Tuxtla Gutiérrez exigieron a las autoridades de salud y hacienda claridad en los procedimientos, tras recibir multas y notificaciones sin previo aviso ni explicación, pidieron capacitación sobre nuevas normativas y apoyo para adaptarse a los cambios administrativos.

Margarita Hernández Hernández, representante del giro de pozol en el local 459 del mercado, denunció lo que considera una falta de comunicación y claridad por parte de las autoridades de salubridad y hacienda, quienes han comenzado a imponer multas sin notificaciones previas, claras, ni información suficiente sobre nuevas disposiciones administrativas.

“Nos están llegando multas directamente, sin haber recibido antes la información necesaria o una advertencia. Antes nos daban tres notificaciones, ahora ya no, llega la multa de una vez”, explicó.

Hernández Hernández aseguró que su compañera de giro fue sorprendida con una sanción correspondiente a 2024, pese a que la notificación fue emitida este año.

Los problemas comenzaron cuando intentaron mejorar sus locales con trabajos de repello.

Aunque siguieron los procedimientos solicitando permiso por escrito, se encontraron con múltiples trabas y advertencias poco claras por parte de salubridad.

“Nos dicen que si tocamos algo más del local, se puede caer, que no sé puede esto, que no se puede lo otro… son puros pretextos”, afirmó.

Una de las principales complicaciones ha sido la exigencia de trámites con firma electrónica, lo cual representa un reto para muchos comerciantes mayores.

“Somos de la antigüita, no sabemos cómo manejar eso. Nadie nos explicó que ahora las notificaciones se emiten digitalmente o que debíamos tener una firma electrónica actualizada”, señaló.

Ante la falta de información, los locatarios recurrieron a una abogada para presentar un escrito, sin embargo, la respuesta fue tajante, ya que la instrucción fue acudir a Hacienda para realizar el pago correspondiente.

Si bien reconocen que ahora les ofrecen facilidades para cubrir las multas en pagos parciales, consideran injusto que no se les haya capacitado previamente.

“Pedimos que vengan a darnos pláticas, que nos informen. Necesitamos saber qué ha cambiado, qué piden ahora. Porque todo el mercado está igual, no es que no queramos cumplir, es que no nos dicen cómo”, concluyó.