Denuncian los efectos negativos de la pirotecnia

El pasado martes, durante las celebraciones en la parroquia de San Juan Bautista ubicada en la colonia 24 de junio, vecinos de la zona se vieron afectados por el estruendo constante de pirotecnia; provocando quejas y preocupación en la comunidad.

Los vecinos reportaron perturbaciones en animales y bebés recién nacidos ante el uso constante de cohetes.

Mensaje

“Respeto todas las religiones, entiendo que es un festejo hacia el santo de la colonia, pero creo que deberían pensar en los más vulnerables también”, comentó Sofía Velázquez, habitante de la colonia 24 de junio.

Además señaló que al acercarse a la comunidad de la parroquia la respuesta no fue positiva.

“Intentamos pedirles que disminuyeran un poco las detonaciones pero no obtuvimos respuesta. Porque el ruido era mucho y no había cómo calmar a mis perritos”, agregó.

Por otro lado, Daniela Ordoñez, también vecina de la colonia, destacó que esta actividad también perjudica a personas.

“Tengo una bebé de tres meses de nacida y con el ruido de los cohetes se puso muy inquieta, lloraba mucho y no había forma de calmarla porque es un bebé, todavía no comprende la situación. Estuvimos a nada de llamar una patrulla porque les pedimos de buena manera que lo pararan tantito, pero no quisieron”, subrayó.

Tradición

La pirotecnia en las festividades religiosas tiene profundas raíces en la cultura mexicana, donde se asocia a la expresión de devoción, fiesta y luminosidad.

En celebraciones de santos, agradecer o llamar la atención hacia el templo, se cargan cohetes como símbolo de alegría y agradecimiento; una tradición que se remonta a tiempos coloniales y persiste con fuerza hoy.

Reglamento

En Chiapas, el Reglamento de Justicia Cívica sanciona el “detonar cohetes o encender juegos pirotécnicos” como falta al orden público, imponiendo multas de 15 a 30 días de salario mínimo o arresto de 30 a 36 horas.