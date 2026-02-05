Denuncian mal manejo del Cereso 13 de Tonalá

Familiares y reos del Cereso 13 de Tonalá denuncian hechos de corrupción y solicitan una investigación por extorsión, discriminación, malos tratos y violación a los derechos humanos por parte de la directora Aida García Rojas.

Expresan que desde que tomó el cargo a principios de febrero, obliga a reclusos a darle un pago por cobro de piso por la cantidad de 12 mil 500 pesos semanales de cada módulo ocupado, a cambio de que los internos tengan celulares en sus celdas, obteniendo jugosas ganancias de 50 mil pesos al mes.

También manifiestan que no permite visitas familiares, personales e íntimas por no cumplir con los documentos correspondientes, sin respetar el Artículo 59.

Cobros irregulares

Las visitas íntimas las cobra en 100 pesos la hora por el uso de habitaciones conyugales, 20 pesos la renta de cada silla y 100 pesos por mesa de plástico para la visita que accesa.

Refieren los internos que son obligados a tomar clases de yoga cuando la alimentación es deficiente, restringe al acceso al área médica a enfermos mentales y a crónicos degenerativos, ya que no cuentan con medicamentos.

Abordan que la responsable del reclusorio los discrimina obligándolos a caminar sobre una línea amarilla pintada en los pasillos, con los brazos hacia atrás, cabeza inclinada y mirada al suelo, también narran los reclusos que lleva 20 años en el servicio penitenciario haciendo actos de corrupción, remarcan que no es chiapaneca y no cuenta con perfil en Derecho.

Historial

Exponen a la sociedad y al gobierno actual que el historial de Aida García Rojas frente a penales no es nada bueno, siempre ha actuado con mucho abuso de autoridad y prepotencia.

La funcionaria cuenta con demasiadas denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como una investigación en el órgano interno de la secretaria del pueblo, ya que reiteran que existe un maltrato a personal operativo y administrativo, forzándolos a jornadas laborales no estipuladas en la Ley Federal del Trabajo.