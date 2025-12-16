Denuncian malas condiciones en Centro de Salud

Familiares de Anselma Morales Vázquez, de 44 años de edad, denunciaron las condiciones críticas en las que se encuentra el Centro de Salud Nuevo Huixtán del IMSS Bienestar, luego de que la mujer presentó un sangrado vaginal de emergencia previo a dar a luz.

De acuerdo al relato de familiares, el centro médico no contaba con medicamentos disponibles y la ambulancia estaba fuera de servicio aparentemente por falta de mantenimiento.

Los familiares señalaron que ante la gravedad, el personal médico del centro logró estabilizar a la paciente y priorizó salvarle la vida.

Al no contar con una unidad para su traslado urgente al Hospital de la Mujer en Comitán, los doctores optaron por mover a la paciente en la caja de una camioneta pick-up para lograr su referencia.

“Mi reconocimiento a los doctores por su valentía”, expresaron los denunciantes, quienes aclararon que su intención es hacer pública “la verdadera cara del sistema de salud”, donde incluso tuvieron que comprar las soluciones médicas.

Respuesta del IMSS Bienestar

Ante la denuncia difundida, el IMSS Bienestar emitió un comunicado donde informó que la paciente tuvo una recuperación favorable, dio a luz y fue dada de alta junto con su bebé el 13 de diciembre.

Confirmó que la ambulancia del Centro de Salud presentaba una falla mecánica previa al suceso, y se aseguró que esta unidad ya fue reparada.

Se explicó que para el traslado se solicitó sin éxito el apoyo de una ambulancia de otro municipio y que, ante esta negativa, los familiares decidieron trasladar a la paciente por sus propios medios hasta otra unidad municipal, desde donde fue referida a Comitán.

El instituto aseguró que personal médico acompañó y brindó atención continua durante el proceso, además se reconoció la dedicación de su personal y señaló que la disponibilidad de ambulancias en zonas rurales puede involucrar factores comunitarios y de gobernanza local, requiriendo coordinación interinstitucional.