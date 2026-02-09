Denuncian maltrato a estela arqueológica

La estela arqueológica ubicada en las instalaciones del parque Mariano Matamoros en la colonia Evolución de la ciudad de Tonalá, se encuentra en peligro de desaparecer debido que personas desconocidas la han estado maltratando.

Los vecinos del lugar dijeron que esta estela fue traída hace unos años al citado parque, procedente del centro arqueológico de Horcones, sin embargo, ha sido dañada en las noches por personas sin identificar, quienes hacen sus necesidades sobre ella y esto ha generado un deterioro de la parte inferior, además de que también la han estado raspando.

Piden traslado

Por todo ello pidieron a las autoridades correspondientes que la estela que mide un metro con veinte centímetros deberían trasladarla al parque Esperanza que está en el centro de la ciudad, en donde hay mayor vigilancia y menos riesgo de maltrato.

Señalaron que la estela con un peso de doscientos kilos, está cambiando de color, señalando de manera clara el descuido de las personas.