Denuncian migrantes a coyotes estafadores con programa CBP One

Un grupo de migrantes denunciaron que “coyotes” engañan a la población, prometiendo un salvoconducto para ingresar a Estados Unidos a través de una agencia electrónica vinculada al Gobierno de Estados Unidos, que permite el ingreso mediante la figura de asilo.

Esta plataforma se llama: CBP One, una aplicación móvil desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que analiza y gestiona trámites migratorios y fronterizos para personas que califican como víctimas de persecución o falta de garantías a sus Derechos Humanos.

Denuncia

La denuncia la realiza Alberto Guerra, un migrante junto a María Ramírez y Eduardo Estrada, chiapanecos que pagaron unos 10 mil pesos cada uno con la promesa de que, al tener el salvoconducto pagarían los otros 10 mil.

El “coyote”, llamado Cristian, los abordó en Arriaga hace dos meses. Desde el día que entregaron el dinero, no volvieron a saber del gestor.

Alberto, venezolano de 24 años de edad y que tiene más de seis meses viviendo en Chiapas, acompañado de su pareja Dayra y sus amigos Juan y Pedro, cada uno pagó 10 mil pesos mexicanos.

Todos viven del comercio diverso, Juan trabaja en una aplicación repartiendo comida en motocicleta, mientras que Pedro y Alberto son ayudantes de albañilería. Dayra vende ropa de segunda mano en una tienda del centro de Tuxtla.