Dos mujeres del municipio de Tenejapa denunciaron presuntas amenazas, hostigamiento y despojo de terrenos y viviendas que heredaron de su madre.

En entrevista con la prensa, realizada en San Cristóbal de Las Casas, las mujeres solicitaron la intervención de la Fiscalía de Justicia Indígena, ya que dijeron temen por su integridad física.

María López Pérez, de 60 años, acompañada de su hermano Nicolás, dio a conocer su situación y pidió la intervención de las autoridades luego de señalar que sus propios familiares pretenden despojarlas de sus propiedades mediante amenazas de muerte y agresiones físicas.

Conflicto

De acuerdo con el testimonio de María, su madre repartió en partes iguales un predio entre sus hijos e hijas; sin embargo, señaló que sus hermanos José, Diego y Pedro vendieron las propiedades que les correspondían y que ahora al quedarse sin patrimonio, pretenden apropiarse de los terrenos y viviendas de ella y su hermana.

Solicitó a las autoridades que escuchen su denuncia y les brinden protección, pues aseguró que temen perder el patrimonio heredado y quedarse en situación de desamparo.