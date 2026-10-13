Denuncian negligencia en área de hemodiálisis

Familiares de pacientes con insuficiencia renal que reciben hemodiálisis en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que a partir de este lunes 12 de octubre fueron cambiados a un espacio que no cuenta con las certificaciones sanitarias ni con la infraestructura adecuada para este tratamiento.

Fin de convenio

Según los testimonios, el Issste canceló, sin previo aviso ni notificación formal, el convenio de hemodiálisis con la clínica CCR, lo que dejó a decenas de pacientes “a la deriva”.

Indicaron que fueron enviados a recibir su tratamiento a una casa acondicionada de manera improvisada. Este lunes varios pacientes y familiares sufrieron complicaciones y malestares físicos después de recibir su sesión en dicho espacio.

“Es un lugar improvisado, es una casa que apenas están acondicionando, no es apto para que nuestros pacientes reciban su tratamiento que no puede aplazarse”, señalaron.

Subrayaron que la hemodiálisis “no es un lujo”, sino un tratamiento que los mantiene con vida y que no se puede improvisar.

Solicitud

Los familiares pidieron al Issste la reubicación inmediata a una unidad médica o clínica que cuente con certificación sanitaria y licencias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Asimismo, solicitaron garantizar la continuidad de los tratamientos sin poner en peligro la salud de los derechohabientes y una explicación formal sobre lo ocurrido, misma que calificaron como negligencia.