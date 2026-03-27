Denuncian negligencia en primaria de Tuxtla

Este jueves se presentó públicamente una denuncia por presunta negligencia en la primaria Felipe Carrillo en Tuxtla Gutiérrez, luego de que un menor de 8 años sufriera un fuerte golpe en el ojo mientras jugaba con un compañero, y ni la maestra ni el director notificaran a la madre de familia ni brindaran auxilio médico oportuno.

De acuerdo con José Luis Ochoa, presidente de la asociación “No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos en Chiapas”, los hechos ocurrieron el pasado martes 24 de marzo, aproximadamente entre las 9:00 y 9:30 de la mañana.

Pese a la gravedad de la lesión, la madre del menor no fue informada hasta que acudió a recogerlo a la 1:00 de la tarde, cuando ya habían transcurrido entre tres y cuatro horas sin atención alguna.

“El niño presentaba un derramamiento en el ojo. Esas horas fueron cruciales para su recuperación. Al ser valorado por un especialista, se indicó que requería cirugía de urgencia para evitar la pérdida del ojo”, señaló Ochoa durante una entrevista.

El estado de salud del menor es actualmente reservado. Los médicos han pronosticado que, en el mejor de los escenarios, existiría un 80 % de posibilidad de recuperación de la vista.

El representante de la asociación detalló que al solicitar una reunión con la maestra de grupo y el director de la escuela, la respuesta fue evasiva.

Intentan criminalizar a menor

Incluso, durante una mesa de diálogo celebrada el día previo a la entrevista, ambas autoridades acudieron acompañadas de un abogado que, lejos de facilitar la conciliación, intentó criminalizar al menor que participó en el accidente.

“En un acta que nos hicieron firmar, el abogado mencionaba que el otro menor era un delincuente y que debíamos denunciarlo. Es absurdo, es un niño de 8 años. No existe ley que catalogue así a un menor. Nos molestamos, hicimos la aclaración y él se retiró molesto”, relató Ochoa.

Posteriormente, la directiva escolar se negó a brindar apoyo a la madre de familia, quien es de escasos recursos y tuvo que gestionar por su cuenta los gastos médicos para la cirugía del menor.

Uno de los puntos más graves expuestos por el activista fue el intento de la escuela por hacer firmar un documento en el que se responsabilizaba exclusivamente a los padres del menor que ocasionó el accidente, e incluso se incluyeron dos testigos que no estuvieron presentes en la reunión.

Ante la negativa de la escuela a asumir su responsabilidad y la falta de mecanismos de apoyo para la madre del menor afectado, José Luis Ochoa hizo un llamado directo al gobernador y al secretario de Educación, para que intervengan y se realice una investigación exhaustiva en el plantel.