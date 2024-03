Denuncian nueva matanza de perros en Chiapa de Corzo

Un nuevo caso de muerte masiva de perros se está registrando en la entidad. En esta ocasión, es una protectora de animales la que dio a conocer la situación que está aconteciendo en Chiapa de Corzo.

Vecinos de Santa Bárbara, de este municipio, revelaron que en lo que va del año se ha registrado la muerte de al menos 30 animales, los cuales habrían sido asesinados con el uso de armas largas y probablemente con veneno.

Matanza

En voz de Graciela, vecina de la colonia, explicó que a pesar de que el lugar donde vive es muy pequeño, hay muchas personas que no toleran a los animalitos.

“Yo me dedico a la labor de proteger, procuro por ellos, que estén bien y alimentarlos. Pero ese es un problema, porque a los perros que ayudo son de la calle y se quedan en mi banqueta y eso es lo que le incomoda a los vecinos”.

Señaló que a pesar de que los animales están en ese lugar, los apoya y vigila que estén esterilizados, libres de garrapatas, que cuenten con las vacunas y los atiende cuando se enferman; les brinda atención y cuando es posible los entrega en adopción por medio de familias a las que ella busca, o en caso de que se mantengan en la banqueta, los trata de cuidar.

Expuso que los animales no molestan, pero si alguna persona pasa y les lanza piedras o palos, los animales responden y atacan a los agresores.

Altercado

Dijo que el pasado domingo tuvo una situación con los vecinos que viven frente a su casa, quienes aventaron tablas de madera a los perros y estuvieron a punto de lastimarla.

El lunes estas personas también lanzaron piedras y trozos de ladrillo a los perros, buscando dañarlos, y una de estas la amenazó directamente.

Dijo que ya promovió la denuncia correspondiente por cualquier cosa que le pueda pasar a ella o a los animales que tiene al interior de su hogar.

“Hago responsable a ellos de lo que pueda pasar con mis animales, ha sido un tema de toda la vida, porque hace dos años igual me envenenaron a mis perros, y ha sido una problemática de años, a todos los envenenaron uno a uno, no tengo evidencias de que hayan sido ellos, pero hay leyes y eso no se debe de hacer”.

Explicó que algunas de las personas no están conscientes de que hay leyes que protegen a los animales.

Lamentó que vive en la periferia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el límite con el municipio de Chiapa de Corzo, por lo que las autoridades municipales de este último conocen de la situación pero no hacen nada por resolverla.

Señaló que no hay una dirección de protección a los animales, pero sí un área de medio ambiente que podría atender los casos.