Denuncian nuevos casos de acoso escolar

En la Escuela Secundaria Federal No. 5 de Tapachula, padres de familia denunciaron la agresión física en contra de un alumno, quien fue víctima del acoso escolar; el caso escaló a la necesidad de que el menor recibiera atención médica en el IMSS. En ese mismo hospital fue documentado por personal médico el caso de un alumno de nuevo ingreso a la Escuela Preparatoria 2 Eduardo J. Albores, quien presentaba signos de haber ingerido algún estupefaciente.

En el caso de la Secundaria Federal 5 de Tapachula, las agresiones físicas a alumnos por parte de sus compañeros no han sido aisladas, sino casos repetitivos, ya que el ciclo escolar pasado otro alumno fue agredido brutalmente y, como consecuencia, le dañaron un riñón, mismo que le fue extirpado. En esta ocasión, el menor agredido presentó golpes en la zona de las costillas y en la parte frontal de la cara, por lo que piden a las autoridades educativas garantizar la integridad y seguridad del estudiante agredido y de toda la comunidad estudiantil.

Exigen atención

Ante lo reiterativo de las agresiones en contra de los alumnos y en la que los padres señalan que no es la primera ocasión en que el menor habría sufrido presunto acoso por parte de su compañero, hacen un llamado a la autoridad para que se intervenga, porque de nada sirven pláticas y supuestas acciones si en la realidad no se aplican.

Hay señalamientos en contra de la directora del plantel, Lucero Cruz Zenteno, quien poca atención ha puesto a las denuncias de los padres; asimismo, piden al delegado de Educación, Venerando Díaz Martínez, para que intervenga y se revise el caso, además de exhortar a las autoridades escolares a reforzar los protocolos de prevención y atención del acoso escolar.

En el caso de la Prepa 2, donde tampoco es el primer caso de menores que ingieren alimentos preparados con drogas, una madre de familia de un menor de 14 años, alumno del primer grado, fue llevado al IMSS Tapachula por las condiciones que presentaba; en ese lugar fue atendido por los médicos que señalaron indicios de que este se encontraba bajo los efectos de alguna droga. De parte del plantel se ha guardado hermetismo con los padres de familia.