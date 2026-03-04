Denuncian obra abandonada con el drenaje abierto

Habitantes del Barrio San José, ubicado en la salida al Cantón Jardín Las Flores, en el municipio de Mazatán, exigieron la intervención del Gobierno del Estado ante lo que califican como falta de responsabilidad de la alcaldesa Sara Barrera Solís, a quien señalan de mantener abandonada una obra de infraestructura iniciada hace varios meses.

De acuerdo con los vecinos, la calle intervenida permanece en condiciones deplorables, con el drenaje expuesto y una constante nube de polvo que afecta principalmente a niños y adultos mayores, quienes —aseguran— han presentado enfermedades gastrointestinales, padecimientos en la piel e infecciones severas. Pese a las reiteradas solicitudes para que se concluya el proyecto, señalan que no han recibido respuesta favorable por parte de la autoridad municipal.

“Estamos cansados de respirar polvo y enfrentar moscos que transmiten enfermedades como dengue, paludismo y chikungunya”, expresó un habitante del lugar. Añadió que, aunque la alcaldesa reconoció la iniciativa de la obra, ésta no contó con la planeación ni los recursos suficientes para concluirse. “Es mejor dejarla como estaba que seguir así”, manifestó.

Más carencias

Los inconformes han difundido la problemática a través de redes sociales, donde también han expuesto otras carencias en el municipio, como la falta de agua potable, problemas de inseguridad y desconfianza hacia la policía municipal. “No solo es la obra abandonada, es la falta de agua, la inseguridad y la falta de credibilidad en la corporación”, señaló otro vecino.