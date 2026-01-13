Denuncian ochenta hectáreas de parcelas quemadas

Daños por mas de quinientos mil pesos, fue el saldo que arrojó un incendio que afectó a alrededor de 25 ganaderos del ejido de Tres Picos en Tonalá, también conocido como Los Cocos, informó el comisariado del lugar, Joaquín López Caballero, durante una reunión.

Lopez Caballero dijo que este incendio fue provocado, ya que unos cables de luz cayeron a orilla de una parcela ubicada cerca de la carretera por la entrada del poblado de Tres Picos, lo que hizo que el fuego se expandiera de manera rápida, ayudado por los fuertes vientos.

Afectaciones

Señaló el comisariado ejidal que se quemó todo el zacate de las parcelas, además de que acabó con postes, alambres de púas, árboles de todo tipo, cubetas, mecates, y todo lo que había dentro de las parcelas, generando con ello, pérdidas de manera severa.

Dijo que de estos daños, el responsable es la empresa Comisión Federal de Electricidad, por no darle mantenimiento a los cables eléctricos, recalcando que ya son viejos, poniendo en peligro incluso a los propios ganaderos.

Por todo ello, dijo que ya puso una denuncia formal ante la fiscalía del Ministerio Público, con la finalidad de que la mencionada empresa pague los daños ocasionados.