Denuncian ocupación de predio irregular desde 2013

Más de 140 hectáreas de propiedad privada permanecen ocupadas desde el 2013 en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria, municipio de Venustiano Carranza, sin que sus propietarios las puedan recuperar, denunciaron los afectados.

Se trata de Donaciano Calvo Gómez, José Anselmo Pérez Pérez, José Diógenes Moreno Pérez, Edgar Ely Moreno Vázquez, Mario Pérez Nucamendi, Bulmaro Jiménez Zúñiga, Manuel Huet Cruz, Guillermo del Carmen Díaz Hernández, Hermelindo Díaz Bautista e Isaías Hernández Hernández.

Los terrenos incluyen El Rosario, El Carmelito, Fracción El Potrerillo, El Grano de Oro, Las Margaritas, Las Palmas, Rancho Alegre y Santa Elena, entre otros.

Toma del terreno

De acuerdo a los propietarios, en 2013 un grupo de personas ingresó a las parcelas y los obligó a retirarse mediante amenazas.

Relataron que el conflicto derivó además en la muerte de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, hijo de uno de los afectados, ocurrida el 22 de mayo de 2017.

Donaciano Calvo Gómez acreditó la propiedad de uno de los terrenos con la escritura pública número 13, de 1964, dentro de la averiguación previa 011/CE36/2016. Sin embargo, la carpeta de investigación C.I. 017-106-0413-2019 fue determinada como no ejercicio de la acción penal el 9 de septiembre de 2022, resolución que, indicaron, les fue notificada hasta 2025.

Los afectados señalaron que en septiembre de 2017 hubo un desalojo policial pero que posteriormente los ocupantes regresaron.

Es por ello que buscan impugnar la resolución, recurrir a posibles amparos para que se reanuden las actuaciones y puedan recuperar su patrimonio familiar.