Denuncian operación de basurero clandestino

Habitantes de ejido Benito Juárez y del municipio de San Fernando, denunciaron la operación clandestina de un basurero municipal, que pese a estar clausurado por la Procuraduría Ambiental, continúa siendo utilizado por particulares y por camiones, según refieren, del ayuntamiento municipal.

Los denunciantes presentaron imágenes del basurero, camiones descargando y algunos incendios en el mismo predio, donde se aprecia que pese a estar clausurado tiene actividad al margen de la ley.

El basurero se ubica a orillas del tramo federal Tuxtla-Chicoasen en el kilómetro 21, teniendo la cercanía en la parte norte de su ubicación de la cuenca del río Muñiz y habría sido clausurado en septiembre del 2024 por la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.

Sin respuesta a las denuncias

Por ello los habitantes dijeron haber realizado denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) del estado de Chiapas, así como al Ayuntamiento de San Fernando, sin que a la fecha se tenga respuesta favorable.

“Ese basurero ha sido incendiado por el mismo personal del municipio y el fuego se ha expandido sin control a las parcelas vecinas, sin que la administración se haga responsable por los daños a los predios ni al medio ambiente”, dijeron en denuncia.

Finalmente pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez pues dijeron se trata de un foco de infección, contaminación e incluso riesgo a los automovilistas por los constantes incendios en la zona.