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Denuncian operación de basurero clandestino

Marzo 26 del 2026
Aspecto de los camiones presuntamente municipales, utilizando el basurero. CP
Aspecto de los camiones presuntamente municipales, utilizando el basurero. CP

Habitantes de ejido Benito Juárez y del municipio de San Fernando, denunciaron la operación clandestina de un basurero municipal, que pese a estar clausurado por la Procuraduría Ambiental, continúa siendo utilizado por particulares y por camiones, según refieren, del ayuntamiento municipal.

Los denunciantes presentaron imágenes del basurero, camiones descargando y algunos incendios en el mismo predio, donde se aprecia que pese a estar clausurado tiene actividad al margen de la ley.

El basurero se ubica a orillas del tramo federal Tuxtla-Chicoasen en el kilómetro 21, teniendo la cercanía en la parte norte de su ubicación de la cuenca del río Muñiz y habría sido clausurado en septiembre del 2024 por la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.

Sin respuesta a las denuncias

Por ello los habitantes dijeron haber realizado denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) del estado de Chiapas, así como al Ayuntamiento de San Fernando, sin que a la fecha se tenga respuesta favorable.

“Ese basurero ha sido incendiado por el mismo personal del municipio y el fuego se ha expandido sin control a las parcelas vecinas, sin que la administración se haga responsable por los daños a los predios ni al medio ambiente”, dijeron en denuncia.

Finalmente pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez pues dijeron se trata de un foco de infección, contaminación e incluso riesgo a los automovilistas por los constantes incendios en la zona.

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