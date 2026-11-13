Denuncian padres de familia irregularidades

Padres y madres de familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 24 de Teopisca, denunciaron presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia en el manejo de las cuotas escolares y abandono de las instalaciones, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades educativas.

A través de una denuncia, los inconformes señalaron que desconocen el destino de las aportaciones económicas realizadas por las familias durante los últimos dos años. También cuestionaron los cobros por credenciales escolares, asegurando que no reciben comprobantes de pago, ni información detallada sobre los costos.

Solicitan revisar la integración del Comité de Padres de Familia y verificar las presuntas ausencias del director durante el horario laboral. Asimismo, se le acusa de mantener un trato grosero y autoritario hacia padres y estudiantes.

Exigencias

Los denunciantes también manifestaron su preocupación por las condiciones de las instalaciones, porque existe falta de mantenimiento, hay pasto crecido y deterioro en algunos espacios deportivos, indicaron.

Agregaron que algunos estudiantes tienen temor de expresar sus inconformidades ante posibles represalias, por lo que solicitaron que se garantice el derecho de alumnos y padres de familia a presentar quejas sin recibir algún tipo de afectación.