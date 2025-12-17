Denuncian persecución contra transportistas

Jorge Alberto Cortés Grajales, presidente de la Federación Estatal por la Transformación de Chiapas y delegado estatal del Sindicato Irrigación, expuso una serie de irregularidades y lo que calificó como una “persecución política” contra transportistas afiliados a su organización en la región de la Meseta Comiteca.

Cortés detalló que durante un operativo conjunto en Las Margaritas, donde la Delegación de Transportes Meseta Comitán Tojolabal, en coordinación con los ayuntamientos de Las Margaritas, Comitán y Maravilla Tenejapa, detuvo de forma selectiva unidades tipo Urvan y volteo que portaban las calcas (identificativos) de su sindicato, permitiendo el libre tránsito a las demás.

El líder sindical desmintió categóricamente las acusaciones de que su organización se dedique a “vender calcas”, explicando que estas son el identificativo oficial y foliado para unidades concesionadas, un proceso que han impulsado en más de 91 municipios.

Denunciaron que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), encabezada por Albania González Polito, les ha cerrado las ventanillas, negándose a recibir documentación y a otorgar audiencias, lo que impide la regularización de sus afiliados y, a su juicio, vulnera su derecho constitucional de petición.

Actos de corrupción

Cortés señaló un problema de fondo: la injerencia irregular de los ayuntamientos en materia de transporte, competencia exclusiva del estado.

“Los ayuntamientos no tienen nada que ver en transporte. Por eso hay una secretaría que se llama Secretaría de Movilidad y Transporte”, afirmó.

Reveló que transportistas detenidos con anterioridad han tenido que pagar multas en efectivo –hasta por 18 mil pesos– directo al delegado de transportes o a los ayuntamientos, sin recibir boleta o comprobante alguno, una práctica que calificó de “fraude” y que deja en opacidad el destino de los recursos.

El dirigente atribuyó la persecución a un conflicto político entre grupos.