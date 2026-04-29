Denuncian plagio del Festival del Jocote

Verónica Acuña Meléndez, habitante del municipio de Chiapa de Corzo, denunció que el evento denominado “Festival del Jocote” fue plagiado por el entonces director de Turismo municipal, Rigoberto Nuricumbo, y por Paola Badajoz Palacios, quien fungía como secretaria técnica del Comité de Pueblos Mágicos.

De acuerdo con la denunciante, sus hijas María Fernanda y Carla María Acuña Meléndez comenzaron a desarrollar la idea durante la pandemia, a partir de conversaciones con sus abuelos, productores de jocote.

Reveló que en 2024 presentaron el proyecto ante el Comité de Pueblos Mágicos; sin embargo, Rigoberto Nuricumbo les informó que debían posponerlo por la veda electoral.

Tiempo después, descubrieron que Nuricumbo y Badajoz Palacios lanzaron el festival como si fuera una creación propia.

La denunciante afirmó que las quejas presentadas ante autoridades municipales y estatales derivaron en la baja de Paola Badajoz como secretaria técnica de Pueblos Mágicos, por el plagio del Festival del Jocote.

Piden reconocimiento

Al año siguiente, el nuevo ayuntamiento y el Comité de Pueblos Mágicos hicieron saber al presidente municipal que las verdaderas creadoras del proyecto querían concretarlo, no obstante aseguró que no hubo respuesta a la carta enviada.

Según Acuña Meléndez, la legisladora local Érika Mendoza ha continuado apoyando el acto deshonesto a pesar de tener conocimiento por escrito.

“Nos decepciona que la diputada, que tiene que sentar las voces de los chiapanecos en el Congreso, se preste a este acto de plagio porque la señora Paola Badajoz ni siquiera es chiapaneca”, expresó.

Por último, informó que tiene una reunión pendiente con el presidente municipal Límbano Domínguez para abordar el caso y que por fin se reconozca la creación de sus hijas.