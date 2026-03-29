Denuncian playas sucias de Santa Brígida

A unos días de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, uno de los más importantes del año, un grupo de turistas denunció que el centro turístico y en especial su playa lucen sucias y antihigiénicas, lo que genera una mala imagen para los visitantes.

Francisco Javier Medina de la Cruz, paseante, señaló que muchos turistas buscan a Santa Brígida como un lugar para pasar esta temporada, sin embargo, se encuentra en el olvido y en malas condiciones.

Quién se hace cargo

Ni las autoridades municipales o estatales han puesto atención a este sitio, sobre todo ahora que estamos a punto de la etapa más importante en materia de turismo.

Por su parte, Liliana Martínez Escobar, también paseante, consideró que son los habitantes y restauranteros quienes deben poner de su parte para dar una mejor cara a este lugar.

Destacaron que la situación es distinta en Puerto Arista, Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal, sitios que se ubican en el municipio de Tonalá, donde esfuerzos locales han permitido una mejor atención.