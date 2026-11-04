Denuncian pocos cajones para estacionarse

En el Centro Histórico de Tapachula, en los cajones de estacionamiento para automóviles en un área de aproximadamente 20 cuadras, solo existen dos espacios públicos para discapacitados, lo que implica una carencia marcada para la demanda de estas personas en situación especial que conducen sus vehículos.

En entrevista, Dennis Olvera Aguirre, presidente de la asociación civil “Caminando por una Esperanza de Vida”, expuso que dos cajones de estacionamiento en la zona más importante de la ciudad es insuficiente para el 4.6 por ciento de la población que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), vive con alguna discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o talla baja en la Perla del Soconusco.

Problemática

Dijo que la problemática se agrava porque incluso esos dos espacios existentes en ocasiones son ocupados por personas que no tienen ninguna discapacidad.

Señaló que algunos automovilistas solo compran una calcomanía alusiva a la discapacidad y la pegan en sus vehículos para poder estacionarse en los dos lugares exclusivos, sin que exista una verificación real por parte de las autoridades de Tránsito y Vialidad.

“Es una falta de respeto y de conciencia, no solo faltan espacios, sino que los pocos que hay son invadidos, compran la calcomanía y creen que con eso ya tienen derecho, mientras una persona en silla de ruedas, con muletas o con movilidad reducida tiene que bajarse a media calle, con el riesgo que eso implica”, abundó.