Denuncian presencia de estafadores en Tonalá

Muy preocupadas se encuentran las familias de la ciudad de Tonalá, debido a que presuntamente, personal de Comisión Federal de Electricidad se han presentado en sus domicilios con amenazas de cortar el servicio de luz, debido a que tienen un alto adeudo.

Los habitantes en voz de Alejandro Castro Medina, señalaron que los trabajadores de la CFE llegan con la advertencia de que deben cantidades de hasta cincuenta mil pesos y que si no lo pagan les cortaran el servicio de manera inmediata, por lo que las familias están preocupadas, ya que no es posible que paguen tanto cuando ellos no tienen aparatos que consuman tanta energía eléctrica.

Por tal motivo dijeron que ante dichas visitas domiciliarias han acudido a la oficina de Comisión en la ciudad de Tonalá, para que la gerencia les explique que esta pasando, por lo que se han llevado la sorpresa que deben únicamente lo que viene en su recibo y no las grandes cantidades que indican los presuntos estafadores.

Añaden que algunas familias o usuarios fueron estafados por estas personas que se andan haciendo pasar por trabajadores de la paraestatal, quienes exigen y piden que se pague a la brevedad, porque de lo contrario se les negará el servicio.

Por todo ello, pidieron a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto y den con los estafadores que pretenden hacer su negocio con ellos que apenas tienen que pagar el recibo de luz.