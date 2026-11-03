Denuncian presiones para dejar mercado

Locatarias del mercado 20 de Noviembre, en el municipio de Emiliano Zapata, denunciaron presuntas presiones por parte del presidente municipal, Enrique Reyes Nájera, para desalojarlas del espacio donde han trabajado durante 25 años, con el argumento de realizar un proyecto de remodelación que, aseguraron, no les ha sido presentado formalmente.

Marien Cortés Escandón, representante de las comerciantes, señaló que el conflicto pone en riesgo el sustento de decenas de familias que dependen de la actividad comercial en este centro de abasto.

Explicó que el alcalde les ha manifestado su intención de retirarlas para incorporar a otras personas, a quienes, según dijo, les ha ofrecido beneficios para establecerse en el lugar.

Piden intervención

Ante esta situación, hizo un llamado al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para intervenir y atender las inconformidades de las locatarias, quienes consideraron que sus derechos laborales y su permanencia en el mercado están en riesgo.

La comerciante también cuestionó la actuación del delegado de Gobierno, Nicolás Alegría Fonseca, a quien señaló de participar en las presuntas presiones contra las vendedoras.

Asimismo, manifestó su desconfianza hacia las autoridades municipales y estatales involucradas en el conflicto.

“No nos ha presentado ni una maqueta, ni el presupuesto ni un proyecto, nada”, destacó.

En contraste, sostuvo que las comerciantes han recibido información extraoficial sobre la posible construcción de un auditorio privado en el espacio que actualmente ocupa el mercado, por lo que pidió que las autoridades transparenten sus planes y expliquen el destino del inmueble.

También cuestionó los ofrecimientos que, aseguró, el alcalde ha realizado a las nuevas vendedoras, entre ellos la entrega de básculas, equipos de refrigeración y productos para la venta de pollo.

Finalmente, pidió a la ciudadanía de Emiliano Zapata mantenerse informada sobre el conflicto y solicitó que se revise la situación financiera del Ayuntamiento, al señalar que presuntamente mantiene una deuda superior a los 40 millones de pesos.