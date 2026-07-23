Denuncian presunta irregularidad en cadena de cambios

Trabajadores y trabajadoras de la educación del Nivel Indígena de las Zonas Escolares 801, 802, 803, 804 y 805 en Chiapas, denunciaron presuntas irregularidades en la Subcomisión Mixta Estatal de Relaciones Laborales Sef-Sección 7 en el Proceso de Cadena de Cambios de Zona y Centro de Trabajo.

A través de un documento aseguraron que “el proceso actual se realizó de manera discrecional, omisa y al margen de los ordenamientos legales que rigen los cambios de centro de trabajo. Con la asignación de espacios sin apego a los listados por orden de prelación, lo que rompe con los principios de certeza jurídica, transparencia y máxima publicidad”.

Piden que se respete los derechos laborales del magisterio indígena de la región 708 con sede oficial en Ocozocoautla de Espinosa; aseguran que “no se respetaron las figuras de las Supervisiones Escolares y la Jefatura de Zona del Nivel Indígena en la región”.

Tampoco, dicen, respetaron el derecho de las y los docentes con mayor antigüedad y méritos acumulados, postergando sus solicitudes de movilidad para dar paso a favoritismos que empañan la función pública.

Solicitan la suspensión e impugnación del proceso de Cadena de Cambios viciado, “que haya una auditoría y revisión transparente con la presencia de observadores imparciales para garantizar el apego estricto a las convocatorias y tabuladores oficiales”.

También exigen la restitución del respeto institucional a las partes de la Jefatura de Zona y Supervisores Escolares, asegurando que “sus adscripciones y opiniones técnicas sean valoradas con la legalidad que la ley les confiere”.

Se realizó un llamado a la Secretaría de Educación Federalizada (SEF), a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y a los Órganos Internos de Control para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones.