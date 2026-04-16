Denuncian presunto abuso de autoridad; Fiscalía lo niega

Magdalena Girón López denunció presuntos actos de abuso de autoridad y violación a sus derechos humanos por parte de la fiscal de Justicia Indígena, Flor Alma Gómez Santiz.

En entrevista con la prensa dijo que le suspendieron el salario y la dejaron sin acceso a servicios médicos, pese a su condición de salud y antigüedad laboral de más de 30 años en la Fiscalía General del Estado.

La afectada, mujer indígena originaria de Tenejapa, señaló que durante décadas se desempeñó como traductora de lenguas tseltal y tsotsil.

Señaló que actualmente padece una hernia discal bilateral, entre otros problemas de salud que limitan su movilidad, motivo por el cual el IMSS emitió en enero de 2026 un dictamen de retiro definitivo de la vida laboral.

Girón López explicó que, tras su retiro, continuó recibiendo su salario conforme a la modalidad 38 del IMSS, en la que el patrón mantiene la obligación de pago.

Por su parte, autoridades informaron que la trabajadora nunca fue dada de baja. La suspensión de pagos fue únicamente temporal, mientras la Fiscalía Jurídica realizaba la verificación de información, proceso que la institución realiza.

Como prueba de que siempre se mantuvo activa, es que su seguro social está vigente en todo momento, y la afectada reconoce haber recibido atención médica sin inconvenientes, incluyendo estudios recientes.

Asimismo, señalan que la trabajadora expresó que no busca conflicto y que se encuentra tranquila, además de tener programada una valoración médica en julio.

Aclara que nunca solicitó la renuncia a la Fiscalía de Justicia Indígena, que le habría otorgado incapacidad permanente con goce de sueldo.