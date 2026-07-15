Denuncian presunto abuso de autoridad y acoso

A dos meses de haber sido despedida del programa federal “Salud Casa por Casa”, la enfermera Dulce Esperanza Rojas Hidalgo denunció un presunto acto de abuso de autoridad y acoso laboral en su contra, orquestado –según su testimonio– por el director regional de Bienestar con sede en Bochil, Jesús Roque Pérez López, y respaldado por otros servidores de la nación.

En entrevista con este medio, la originaria de Pueblo Nuevo Solistahuacán relató que su despido ocurrió el pasado 7 de mayo, luego de que se negara a firmar una renuncia voluntaria que le fue impuesta sin previo aviso.

La situación, dijo, se originó tras haber denunciado irregularidades en el padrón de beneficiarios del programa, específicamente la existencia de datos “inventados” y el uso indebido de cuadernillos de censo por parte de otras compañeras.

“El día 7 de mayo me mandan a llamar a la oficina. Yo pregunto el motivo y me dicen que es para que firme un acta de renuncia voluntaria. Me niego, pero me dicen que mi título y mi cédula están en juego”, declaró.

La extrabajadora del programa “Salud Casa por Casa” detalló que todo comenzó el 13 de marzo, cuando le cambiaron su zona de trabajo y la enviaron a comunidades de alta marginación sin acompañamiento de los servidores de la nación. A pesar de las dificultades, aseguró haber realizado su labor con entrega, recorriendo comunidades enteras que no habían sido visitadas previamente. Incluso, presentó escritos firmados por autoridades locales que respaldaban su trabajo.

El conflicto escaló cuando Rojas Hidalgo reportó ante el regional Jesús Roque Pérez López lo que consideró un fraude en el sistema del programa: la existencia de datos falsos de beneficiarios y el préstamo de material oficial a otras enfermeras para que cumplieran sus metas. Lejos de atender su queja, el funcionario habría reaccionado con molestia y optado por darla de baja.

La enfermera aseguró que nunca recibió un llamado presencial para conocer los motivos formales de su despido y que, hasta el momento, el delegado regional no ha respondido a sus mensajes.