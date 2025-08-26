Denuncian presunto despojo y maltrato

Con una pancarta y una colchoneta, Consuelo Castellanos de los Santos se plantó a las afueras del palacio de gobierno, para denunciar el despojo de su domicilio y maltrato por parte de sus familiares.

A las afueras de la sede gubernamental, la mujer declaró que su padre falleció por los maltratos infligidos, según ella, por su hermano, José Castellanos y Concha Gordillo.

Pruebas

Aseguró que existen pruebas en la Fiscalía Metropolitana, incluyendo grabaciones, sin embargo, aún no ha habido una respuesta. “He venido a tocar la puerta de gobierno y otras instancias, pero ahorita no me quieren dejar pasar a hablar con el gobierno, dicen que no hay citas”, señaló.

Hizo un llamado respetuoso a las autoridades para exponer personalmente el caso de su padre fallecido, presuntamente a causa de maltrato, y ante el riesgo que corre por exponer su caso. “Estoy en riesgo y tengo miedo de que me hagan daño. Ya me han amenazado tanto mi hermano como un mi sobrino de nombre William Castellanos”.

Además, denunció que fue despojada de su domicilio, cambiaron sus documentos y actualmente no tiene en dónde vivir.

Le niegan apoyo

La mujer, quien se identificó como una persona con discapacidad y con problemas de salud, acusó que sus escritos no han llegado a las manos del gobernador y que se le ha negado el apoyo.

Asimismo, cuestionó la investigación fiscal: “Supuestamente me dijeron que se estaba llevando el caso en la Fiscalía, pero no se está llevando nada, no han trabajado nada”. Pese a estar por varias horas a las afueras del recinto y no ser atendida adelantó que se retiraría del lugar; sin embargo, insistió en que volverá para que se le conceda el tiempo de exponer su caso directamente ante el gobernador y mostrarle todas las pruebas que, según dijo, ya entregó a las autoridades.