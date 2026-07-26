Denuncian presunto envenenamiento de mascotas

Varios perros murieron en el barrio de Tlaxcala, en el norte de San Cristóbal de Las Casas, en un presunto caso de envenenamiento que ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigieron una investigación por parte de las autoridades.

Los afectados señalaron que estos actos de crueldad ponen en riesgo no solo la vida de los animales, sino también la salud pública.

Los colonos mencionaron que los ataques ocurrieron la tarde del viernes sobre la calle Francisco Guzmán.

Los habitantes comenzaron a percatarse de que varios caninos presentaban síntomas graves de intoxicación en plena vía pública, lo que desató la alarma inmediata entre las familias de la zona.

Piden castigo

Ante esta situación, hacen un llamado de emergencia a las autoridades correspondientes para que inicien una investigación y se dé con los responsables de estos actos de crueldad animal.

También solicitaron la presencia e intervención urgente del presidente de la colonia para coordinar acciones de apoyo, brindar asistencia a los animales afectados y tomar medidas preventivas sobre la calle Francisco Guzmán.

Cabe señalar que este es el segundo caso de envenenamiento masivo que ocurre en la ciudad, en días recientes, otro caso fue reportado en la colonia Del Valle.