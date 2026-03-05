Denuncian presunto fraude en operaciones aéreas

El empresario José Luis Lima Padilla, director de Volar Chiapas Servicios Aéreos, denunció públicamente presuntas irregularidades en las operaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y señaló directamente al administrador de la terminal, Antonio Noguera Zurita.

Entre los señalamientos que realizó se encuentra una supuesta propuesta para simular operaciones de una aerolínea comercial utilizando aeronaves privadas, con el objetivo de proyectar una línea de conectividad aérea regional durante el gobierno del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas.

La denuncia fue acompañada de un audio difundido por el propio empresario en el que se escucha una conversación atribuida al administrador aeroportuario donde se menciona la idea de posicionar una marca denominada “Chiapas Despega”.

Lima Padilla sostuvo que existe un trato desigual en la operación de la aviación privada dentro del aeropuerto, al asegurar que en algunos casos se permitiría el ingreso de personas sin restricciones a la zona federal mientras que a otros operadores se les imponen restricciones más estrictas.

Restricciones de acceso

Entre otros señalamientos, mencionó restricciones de acceso a aeronaves para labores de limpieza y mantenimiento, así como presuntas extralimitaciones del personal de vigilancia al solicitar información sobre rutas, tiempos de vuelo y número de operaciones diarias.

El empresario aseguró que presentará una denuncia legal y responsabilizó directamente al funcionario de cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de su familia tras hacer públicas las acusaciones

Lima Padilla afirmó que rechazó dicha propuesta por considerarla ilegal, lo que habría generado tensiones con la administración aeroportuaria.