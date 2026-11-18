Elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas habrían sustraído una cantidad superior a los 60 mil pesos después de realizar una detención por conducir en estado de ebriedad, así lo visibilizó Juan Carlos del Carpio, quien señaló que ya interpuso una denuncia formal por los hechos y quien solicitó a la presidenta municipal, Fabiola Ricci, que supervise al cuerpo de seguridad.

Testimonio

En entrevista, relató que el pasado 24 de septiembre cerca de las doce horas fue detenido por cinco elementos de la Policía Municipal, los cuales no se identificaron y quienes dentro de las instalaciones de la dependencia le habrían pedido cinco mil pesos para liberarlo.

Dicha cantidad aumentó a diez mil pesos, mismos que el denunciante habría entregado después de sacarlos de una bolsa color negro que estaba al interior de su vehículo y que contenía un total de 90 mil pesos, dinero obtenido de la venta de un carro de su propiedad.

Tras la entrega los elementos lo habrían llevado al interior de las instalaciones, donde presuntamente le darían su boleta, momentos en el que los policías, dijo, aún tenían la llave de su vehículo bajo resguardo.

Al momento de retirarse, el denunciante se dio cuenta que dentro de la bolsa ya solo había 14 mil 500 peos, por lo que le exigió explicaciones a los elementos, quienes le dijeron que regresara al día siguiente o sería detenido nuevamente.

Juan Carlos indicó que fue gracias a César Domínguez, director de Tránsito, que logró entablar comunicación con Rosalba López López, subdirectora de la Policía municipal, quien le informó que los elementos no habían tomado el efectivo.

Ante esta respuesta decidió interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, en respuesta, el director de la Policía Municipal, Rigoberto Cárdenas Gamboa, respondió que el denunciante nunca se encontró detenido, lo que, indica, es contradictorio con la respuesta de la subdirectora.