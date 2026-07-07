Denuncian privación de agua por conflicto agrario

La comunidad Candelaria el Alto, en Venustiano Carranza, denunció que el grupo de Santa Cruz conocido como Los Manguitos han tomado por asalto su pozo de agua, llevándose la bomba de agua a manera de provocación tras una primera agresión sucedida el pasado 17 de junio.

A través de un comunicado, habitantes recordaron cómo durante junio, mientras se encontraban trabajando en la preparación de la tierra para la siembra de maíz en el predio el Desengaño, fueron víctimas de los grupos de Los Manguitos y Nuevo San José la Grandeza, miembros de la OCEZ Región Carranza.

Del mismo modo, el 30 de junio nuevamente el grupo de Los Manguitos, como un acto que consideraron de provocación y agresión, tomaron por asalto el pozo de agua, el cual abastece a la comunidad de Candelaria el Alto.

Robo

En el evento se llevaron la bomba de agua, mangueras y destruyeron la puerta donde se mantenía la instalación para prender la bomba, por lo que, dijeron, “nos mantienen asediados a nuestra comunidad y nosotras, mujeres, niños y hombres, estamos sufriendo la falta de agua”.

Panorama

La comunidad denunció lo que llamó “la indiferencia institucional” de los tres niveles de gobierno, misma que también han señalado el grupo de Los Manguitos, quienes, tras ese primer altercado del 17 de junio, mencionaron que el gobierno estatal les prometió mesas de diálogo que hasta el momento no se han dado.

“Como Candelaria el Alto estamos tratando de no caer en actos de provocación por lo que entendemos que no es entre nosotros como campesinos pobres que debemos de pelear, no somos enemigos, estamos resistiendo y soportando el sufrimiento”, señalaron en su comunicado.