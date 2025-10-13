Denuncian puente peligroso en Tonalá

Conductores que transitan todos los días por el tramo carretero Tonalá - Pijijiapan, a la altura de puente Ocuilapa, denunciaron que pese a que se realizan trabajos en la carretera, esta no cuenta con ningún señalamiento, por lo que se podría generar algún accidente.

Los automovilistas, de manera indignada, dijeron que en este puente hay una parte que no tiene pavimento y está abierto, sin embargo no hay señalamientos que adviertan sobre el riesgo de transitar en esa zona, por lo que cualquiera que pase puede resultar afectado y podría generarse algún accidente fatal.

Por esta situación exhortan a las autoridades correspondientes a que tomen cartas en el asunto y sobre todo supervisar que los trabajares de la zona coloquen los señalamientos necesarios, y así alertar a los automovilistas sobre los trabajos que se realizan en el tramo carretero y las condiciones en las que éste se encuentra.