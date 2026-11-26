En el sector cafetalero el “coyotaje” es el peor enemigo de los productores; en el ciclo 2025-2026 que inició en el mes de octubre, ofrecen pagar a 30 pesos el kilo y la compañía Nestlé abrió con 43 pesos, muy por debajo de los costos de producción.

A pesar de ello, los pequeños productores se ven obligados a entregar sus cosechas debido a las necesidades económicas y gastos, ante lo cual se debe encontrar una fórmula que atienda a todo el sector y se les garantice precios de garantías.

Panorama

El productor Ismael Gómez Coronel, dijo que cada año viven una incertidumbre por los precios y muchos de ellos, sobre todo los que apenas cuentan entre una y cinco hectáreas, se ven en la necesidad de venderle a los intermediarios que se aprovechan de la situación económica en la que se encuentran.

Por ese motivo, los productores del Soconusco expresaron su beneplácito por la determinación del Gobierno Federal y del Estado para sumarse a buscar una solución al precio del aromático por parte de la compañía Nestlé, aunque pidieron que los acuerdos a los que se lleguen sean permanentes.

Y es que, según explicaron el ciclo anterior esa empresa terminó pagando a 60 pesos el kilogramo, pero al iniciar la cosecha 2025-2026 abrieron a 43 pesos, lo cual no cubre los costos de producción.

Gómez Coronel dijo que si bien los precios internacionales se imponen en las bolsas de valores de Nueva York y Londres, se debe garantizar un precio de garantía que no sea menor a los del ciclo anterior.

Lo que desean los cafetaleros es un trato justo y se establezcan los convenios en forma transparente, lo cual se puede lograr con el respaldo del Gobierno Federal y del Estado.