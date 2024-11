Denuncian reducción de presupuesto de obras

El Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, afirmó que el presupuesto de 50 millones de pesos (mdp) que supuestamente quedó etiquetado para construir un polideportivo se redujo a 30 millones.

Dirigentes y pobladores dijeron en rueda de prensa que, “en septiembre de 2022, con la presencia del entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, los gobiernos estatal y municipal anunciaron la construcción de un polideportivo como respuesta a las demandas de atención a las juventudes de la zona nororiente de la ciudad”.

Estrategia

Manifestaron que “esa estrategia de intervención gubernamental tenía contemplado, según fuentes de las propias instituciones, un presupuesto asignado -ellos le llaman etiquetado por 50 mdp-, pero en una visita de campo para ver los avances y calidad del material para hacer las observaciones de manera oportuna, el contratista nos dio la noticia de que el costo de la obra se redujo a 30 mdp; es decir, le quitaron 20 millones”.

Durante una asamblea en la que participaron principalmente mujeres, señalaron que por lo mismo, “ya no se van a construir la pista de tartán, los juegos infantiles, el área de estacionamiento y también nos enteramos de que ya no se va a construir una clínica de atención a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.

“Hoy nos dicen que habrá una segunda etapa para concluir la obra en mención, pero no hay un pronunciamiento oficial al respecto, por lo que la duda y la desconfianza esta fundada. A san Cristóbal como siempre le han quedado a deber”.

Como ejemplo, dijeron, “está el Hospital de las Culturas, pues en su momento se solicitó que fuera de 120 camas censables y se nos dijo que no era posible, que en su lugar sería un hospital de 60; promesa que no se cumplió. Hoy es un hospital con presupuesto de 40 camas que está totalmente rebasado, ya que atiende a más de 18 municipios de la región y no tiene lo necesario, carece de todo”.

Al Ayuntamiento de San Cristóbal le demandaron “un mayor compromiso y eficacia para la atención de las siguientes temáticas: La conclusión de las obras iniciadas por el gobierno saliente es una demanda prioritaria, especialmente las de pavimentación, ya que su estado inconcluso genera molestias e incomodidades a la ciudadanía en general, los riesgos que esto implica para los propietarios de vehículos que sufren daños o posibles robos a los mismos al dejarlos en calles aledañas, por lo que los vecinos exigimos la pronta finalización de todas las obras en la zona norte como el resto de la ciudad y comunidades del municipio”

Agua entubada

Expresaron que “otro tema que es urgente es la atención del servicio de agua entubada, pues muchos de nuestros vecinos se quedan por semanas o meses sin el servicio y si llega es muy poca; tenemos propuestas ciudadanas que involucran tanto a los colonos como al gobierno municipal, pero para que sean viables, es necesario el compromiso de la presidenta municipal (Fabiola Ricci Diestel) y del cabildo que la acompaña”.

Advirtieron que “si este problema no se atiende de manera oportuna, podría derivar en conflictos graves, tanto entre vecinos como con la autoridad municipal”.

Asimismo, abundaron, “nuestra principal arteria vial, el periférico Norte, está completamente destruida y llena de baches. Al ser una vía de circulación habitual para ambulancias y cuerpos de seguridad, ello retrasa considerablemente la atención de la ciudadanía que requiere servicios urgentes”.