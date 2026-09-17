Denuncian reemplacamiento de vehículos robados

Propietarios de camionetas que fueron robadas en Tapachula y cuyos casos fueron denunciados desde hace aproximadamente dos años, denunciaron que algunas de esas unidades volvieron a circular por las calles de la ciudad, e incluso son estacionadas en plazas comerciales, pero ahora portan placas vigentes y aparentemente se encuentran regularizadas.

Los afectados, quienes solicitaron omitir sus nombres por temor a represalias, aseguraron que se trata principalmente de vehículos de la marca Toyota, los cuales han podido identificar por características particulares, pese a que presentan pocas modificaciones respecto a su apariencia original.

La preocupación aumentó, señalaron, luego de consultar el historial de refrendos de las unidades, donde aparecen adeudos correspondientes precisamente a los años en que los vehículos permanecieron con reporte de robo.

Sin embargo, actualmente cuentan con placas que, presuntamente, fueron tramitadas ante la Delegación de Finanzas en Tapachula.

Cuestionamientos

Los propietarios cuestionaron cómo es posible que una unidad con reporte de robo haya podido realizar nuevamente un trámite de emplacamiento y circular con placas vigentes.

Ante esta situación, consideraron que debe investigarse si existieron irregularidades durante el proceso y si alguna autoridad pudo haber intervenido para permitir que los vehículos fueran nuevamente puestos en circulación.

Piden revisar trámites

Uno de los afectados relató ante medios de comunicación que, después de detectar uno de los vehículos, primero en un estacionamiento y posteriormente circulando por la ciudad, acudieron a las instalaciones de la Delegación de Finanzas, en la Unidad Administrativa de Tapachula, para solicitar información sobre el nuevo emplacamiento.

Sin embargo, explicó, fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que esa instancia diera seguimiento a la denuncia y verificara los antecedentes de la unidad.

Los afectados señalaron que en la Fiscalía solicitaron la reactivación de las carpetas de investigación para revisar los antecedentes del vehículo y pedir a Finanzas información sobre la persona que realizó el trámite de las nuevas placas.

El objetivo, indicaron, es que pueda realizarse una revisión física de la unidad y determinar si corresponde al vehículo que fue reportado como robado.