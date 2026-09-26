Denuncian retiro de acceso inclusivo

La inclusión en espacios públicos no tuvo lugar en uno de los accesos que conecta la vía pública con un área deportiva en el oriente del municipio de Cintalapa; un hecho denunciado en diversas ocasiones por la ciudadanía, incrementándose la inconformidad tras darse a conocer imágenes de un joven estudiante en silla de ruedas que se ve afectado.

El lugar antes mencionado era usado habitualmente por personas de la tercera edad, quienes hacen el cobro de los apoyos federales, además de estudiantes que prefieren hacer uso de este paso, ya que el bulevar en ocasiones representa un peligro por el flujo vial que se concentra en “horas pico”.

Conclusiones

Aunque esta molestia ya se ha expuesto hace algunos días, hasta el día de hoy reiteran que nadie ha informado el por qué de la modificación y sobre todo quién la autorizó, se presume que quien presuntamente habría hecho el cambio podría ser personal de la Unidad Administrativa de Maestros, los cuales de manera extra oficial “cambiarían la estructura con la finalidad de quitar el paso a mototaxistas”, informaron.