Denuncian robo de dos vacas lecheras

Dos vacas lecheras propiedad de Andrés Estrada Perianza con valor de veinte mil pesos cada una, fueron robadas de su parcela ubicada en el ejido de Venustiano Zapata.

El denunciante dijo que al presentarse a su parcela a eso de las cinco de la mañana de este miércoles se llevó una gran sorpresa al descubrir que sus dos vacas habían desaparecido, y pese a buscarlas por distintas partes, no logró localizarlas y tampoco sus vecinos supieron nada de su posible paradero.

Explicó que aunque es la primera vez que sufre el robo de su ganado, la pérdida económica representa un duro golpe a su estabilidad financiera, esto a que cada vaca le producía al menos trece litros de leche.