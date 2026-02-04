Denuncian robos y alteración de recibos de luz

Por el aumento en los recibos de luz, habitantes de la ciudad de Tonalá increparon a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la el líder de los afectados, Heberto de la Rosa Palacios.

Los quejosos dijeron que hasta el momento muchas familias no han podido pagar la cuota por el servicio otorgado por la paraestatal, ya que es demasiado alto, llegando a los tres mil pesos, cuando, señalan, apenas cuentan con una televisión y algunos focos, además habitan en casas humildes.

Indignación

Señalaron que el recibo de luz por lo regular llegaba de 200 pesos, mientras que ahora se incrementó de manera exhorbitante. Tal aumento se reflejó en los barrios como Las Ánimas, Barrio Nuevo, Nicatán, El Borbollón, San Francisco y San Martín, entre otros, mostraron su indignación y molestia contra la empresa estatal.

Señalaron a la CFE de “planear” el aumento en los recibos de luz, lo que consideran un robo, pues afirman que se altera el costo del servicio, lo que ha generado inconformidad entre los habitantes de Tonalá.