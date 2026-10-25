Denuncian sequía total en ríos de la región

Preocupación existe entre las familias tonaltecas, principalmente entre quienes habitan en la cabecera municipal, debido a que el río que atraviesa la ciudad se encuentra completamente seco.

Así lo manifestó Santiago Rojo de la Rosa, quien señaló que resulta preocupante que, a pocos días de haber concluido la temporada de lluvias, los ríos de la zona comiencen a quedarse sin agua.

Indicó que uno de los casos más notorios es el afluente que atraviesa la ciudad de Tonalá, cuyo cauce luce casi desértico.

Explicó que durante años este río ha sido aprovechado por los habitantes para la pesca de especies como sardinas, mojarras y otros peces. Asimismo, algunas familias acostumbraban acudir a determinadas zonas para lavar su ropa e incluso bañarse, debido a que en ciertos tramos el agua se mantenía limpia.

Sin embargo, ante la falta de agua, las familias expresaron su inquietud por las condiciones actuales del afluente y por las posibles consecuencias que esta situación podría generar para el entorno natural y las actividades que tradicionalmente se realizaban en sus orillas.

Agregaron que otros ríos de la región, como el Sanatenco y Tiltepec también comienzan a registrar una disminución en sus niveles de agua, lo que aumenta la preocupación entre los habitantes.