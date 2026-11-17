Habitantes de Tonalá, Chiapas, manifestaron su inconformidad luego de que toda la ciudad se quedó sin energía eléctrica durante este lunes. El corte en el suministro se presentó desde las dos hasta las cinco de la tarde sin que, hasta el momento, se conozcan las causas que originaron el desperfecto.

Afectaciones

Durante las tres horas que permanecieron sin electricidad, numerosas familias tonaltecas resultaron afectadas, principalmente aquellas que tenían productos perecederos almacenados en sus refrigeradores tales como: mariscos, carnes, quesos, leche y quesillos, algunos de los cuales se echaron a perder debido a la interrupción del servicio.

Ante esta situación, los habitantes expresaron su molestia y dirigieron fuertes reclamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al señalar que constantemente enfrentan apagones pese a que los recibos de luz llegan siempre con la misma puntualidad y con tarifas que consideran demasiado altas.

Reclamo

Anselmo de la Rosa Solís cuestionó que, mientras la empresa exige el pago puntual de los recibos cada dos meses, no ofrecen un servicio de calidad, pues las desconexiones se presentan de manera recurrente y afectan las actividades y la economía de las familias.

Por ello, hicieron un llamado a los responsables de la paraestatal para que trabajen con mayor responsabilidad, atiendan las fallas y garanticen un suministro eléctrico estable.