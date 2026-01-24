Denuncian supuestos despidos a docentes

Madres de familia del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Icahch), perteneciente a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), denunciaron supuestos despidos injustificados de docentes y omisión de las autoridades para informar sobre el registro de este subsistema.

Karen Dianne Padilla, del Comité de Padres y Madres de Familia, recordó que hace más de un año comenzaron a circular rumores de que se pensaba cerrar el bachillerato, pero se dio a conocer que estaba pendiente el registro al Sistema Nacional de Bachilleratos y que estaría en pausa el ingreso de nuevos estudiantes.

Registro

Aunque continua operando, dijo que se han dado situaciones nuevas, como presuntas violaciones a derechos laborales de los docentes, omisiones para el mantenimiento de los equipos y nueva infraestructura, además que no han informado el avance del registro ante las instancias federales correspondientes.

Piden conocer los documentos probatorios de que los estudios de sus hijos no están en riesgo, toda vez que está por egresar la primera generación y quieren saber si tendrán su certificado de estudios para poder pasar a la universidad. “Tenemos conocimiento de que al menos cuatro docentes están intentando separarlos de su cargo”.

Parte oficial

La Unicach informó que el Bachillerato Icahch no se cierra. El trámite de registro y certificación va avanzado y continúa ante autoridades educativas federales y estatales, lo que brindará la posibilidad de la emisión de certificados.

Desde su creación, el Bachillerato ha sido sostenido con ingresos propios universitarios, lo que ha limitado su capacidad de crecimiento. Actualmente buscan acceder a fondos que fortalezcan su operación y consolidación.