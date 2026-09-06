Denuncian trabajos inconclusos en vías férreas

Total inconformidad existe entre familias y automovilistas debido a los trabajos inconclusos que persisten desde hace alrededor de un año en distintos tramos de las vías del ferrocarril, principalmente en las calles Independencia, Francisco I. Madero y Ferrocarrilera.

De acuerdo con los habitantes no existe una fecha clara para que la empresa ferroviaria retome las labores y deje en buenas condiciones las zonas intervenidas.

Crisis vial

Esta situación ha provocado complicaciones para la circulación de vehículos, ya que en algunos puntos no existe paso, mientras que en otros los automovilistas tienen que realizar un doble esfuerzo para poder atravesar debido a las malas condiciones en que quedaron los trabajos.

Daños

Los vecinos señalaron que algunos vehículos incluso han sufrido daños al intentar transitar por estos tramos, por lo que hicieron un llamado a la empresa responsable para que reinicie los trabajos y los concluya de manera adecuada.

“Solamente hacen como que trabajan y no quedan bien”, expresaron los inconformes, quienes pidieron una solución definitiva y no más trabajos que permanezcan inconclusos.

Así lo dio a conocer Mauricio de la Rosa Martínez, quien manifestó que las familias ya se encuentran cansadas de esta situación y esperan que las autoridades correspondientes intervengan para exigir a la empresa ferroviaria que concluya de forma correcta las obras.