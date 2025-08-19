Denuncian traslado ilegal de internas

La Colectiva Cereza Chiapas denunció el traslado ilegal e involuntario de tres mujeres privadas de la libertad, quienes fueron sacadas del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas durante la mañana de este lunes; señalando la medida como una represalia por denunciar la reciente muerte de una compañera, presuntamente ocurrida por omisión médica.

De acuerdo con la colectiva, las mujeres fueron movidas a distintos penales: Cinthia “N” y Guadalupe “N” al penal de El Amate, y Rocío “N” al de Tapachula, bajo el argumento oficial de un “traslado voluntario”.

Sin embargo, aseguraron que el argumento es falso, ya que no existe ninguna carta o solicitud que lo justifique.

La organización subrayó que esta medida es un “castigo en represalia” por la carta firmada por 60 internas del área femenil, quienes denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) la muerte de su compañera Génesis.

El hecho ocurrió el pasado 10 de agosto tras una crisis asmática que, según ellas, fue atendida con omisión médica y falta de auxilio por parte de las autoridades del penal.

Por otro lado, la colectiva señaló directamente al subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales, Zein Zein, y al director del Cerss número 5 como responsables de organizar y ejecutar el traslado, así como de amenazar con mover también a las otras 60 mujeres que firmaron la denuncia.

Además, advirtió que, conforme a los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado de personas con sentencia firme debe ser autorizado por un juez de ejecución y mediante audiencia, lo cual no ocurrió en este caso, configurando una violación grave a los derechos humanos.

Hasta el momento, la Fiscalía de Distrito Altos no se ha presentado al penal para iniciar las investigaciones correspondientes sobre la muerte de Génesis, lo que las denunciantes consideraron una omisión de sus obligaciones y un intento de cerrar el caso clasificándolo como una “muerte natural”.

Ante ello, la colectiva exigió el regreso inmediato de las tres internas al Cerss 5, sanciones a los funcionarios responsables del traslado y de la omisión médica en la muerte de Génesis y garantías de que no habrá represalias contra las 60 mujeres que firmaron la denuncia. “Basta ya de corrupción, abusos e impunidad”, concluyó.