Denuncian usurpación de 21 plazas educativas

Alrededor de mil 200 alumnos de la zona Altos de Chiapas permanecerían sin clases debido a la presunta usurpación de 21 plazas educativas, denunció Sergio Gómez Martínez, coordinador suplente de la Coordinadora, quien responsabilizó de esta situación a Rafael Entzin, jefe de zona.

En conferencia de prensa, señalaron que, tras realizarse de manera oficial el proceso de cambio de adscripción para docentes de la zona Altos, 21 profesores lograron obtener un nuevo centro de trabajo.

Sin embargo, al presentarse en los planteles correspondientes junto con sus respectivos supervisores, encontraron que los espacios ya habían sido ocupados por personas que no participaron en el proceso de cambio.

Señalamientos

Sergio Gómez señaló directamente a Rafael Entzin como responsable de ofrecer, de manera unilateral, lugares que ya estaban contemplados dentro del proceso legal de cambio.

Asimismo, cuestionó que hasta la fecha no se haya aplicado la normatividad contra Entzin, quien, afirmó, ha sido señalado anteriormente por presunta venta de plazas, acoso laboral y corrupción.

Derivado de esta situación, alrededor de 42 grupos de alumnos de la zona Altos se encuentran sin docente, por lo que consideró que el conflicto vulnera los derechos tanto de los estudiantes como de los trabajadores de la educación.

Ante ello, hizo un llamado al director de la Secretaría de Educación (SE) estatal, Roger Mandujano, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para que intervengan y atiendan la problemática.