Denuncian vandalismo en centro de Tapachula

A pesar de la colaboración de empresarios con autoridades locales, el vandalismo y la suciedad continúan imperando en el centro de la ciudad, afectando de manera directa a sectores comerciales.

Entre las principales problemáticas se encuentra el robo de cableado, que impacta no solo el alumbrado público, sino también los servicios de telefonía e internet, además de generar mala imagen a los clientes.

Empresarios denunciaron que los “vándalos” ingresan a registros subterráneos para cortar cables, dejando sin servicios básicos a comercios y usuarios.

Indicaron que esta situación ha sido constante y ha provocado afectaciones significativas, al frenar la actividad comercial durante varios días.

Señalamientos

En entrevista, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, en representación del sector empresarial, señaló que el vandalismo es al parecer realizado por personas migrantes, lo que deja sin conexión a cientos de negocios.

Añadió que existe la sospecha de que una empresa competidora estaría detrás de estos actos, al contratar a los responsables, según refieren. Explicó que, tras los cortes, aparecen vendedores ofreciendo servicios de internet en las zonas afectadas.

El problema, dijo, inició hace entre ocho y diez meses en el sur de la ciudad y se ha extendido hacia el centro, incluyendo la zona comercial. El caso más reciente se registró el pasado fin de semana en la Central Oriente y 3.ª Sur, donde varios negocios permanecen sin telefonía ni internet.

Piden apoyo

“El vandalismo ha afectado significativamente a comercios y usuarios, quienes se ven obligados a contratar servicios más caros. Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan estos actos y protejan la economía local”, expresó.

Asimismo, urgió a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a reforzar la vigilancia en la zona y detener a los responsables. También exhortó a comerciantes y ciudadanos a reportar cualquier incidente ante las autoridades competentes, con el fin de frenar esta práctica ilegal que mantiene en riesgo la actividad comercial en el centro de la ciudad.