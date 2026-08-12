Denuncian violencia por parte de académicas

Tras la publicación de un comunicado por parte de académicas del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas (PEIF), impartido en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), exestudiantes y exprofesoras se pronunciaron y alertaron sobre dicho documento, argumentando que las propias docentes han hecho del programa un espacio de exclusión.

A través de un comunicado, también denunciaron discriminación racial, acoso laboral y terrorismo académico, los mismos que, señalan, son contrarios al “espíritu de su creación y es la viva expresión de las prácticas patriarcales que dicen cuestionar”.

Señalaron que las docentes del PEIF son quienes, “a costa de la deshumanización y prácticas inquisitoriales, de las que ahora se dicen ser objeto, promovieron y apoyaron nuestra salida de la institución o bien nos orillaron a renunciar o dejar nuestros empleos, proyectos y estudios”.

Indiferencia

Indicaron que, si bien recurrieron a los recursos legales y académicos para denunciar la situación a través de los canales institucionales, en su mayoría no fueron atendidos, “sufriendo el congelamiento de procesos que también ahora ellas dicen padecer”.

Mencionaron que estas violencias datan del 2016, “lo que demuestra que no se trata de un episodio aislado, ni de conflictos entre pares, sino de una práctica sistemática”.

Reiteraron que dentro de la institución académica hay académicas que tienen más de dos denuncias realizadas de manera individual y colectiva ante las autoridades universitarias, así como un acta administrativa.

Reiteraron la legitimidad del PEIF, al mismo tiempo que insistieron en que se requiere una transformación radical, “acorde con los principios feministas con los que fue concebido por Mercedes Olivera”.