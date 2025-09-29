Denuncian zapatistas destrucción de casas

La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas y los Gobiernos en Común, denunciaron que apoyados por elementos del Ejército Mexicano, habitantes del municipio de Huixtán “quemaron y destruyeron casas” de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y se posesionaron de un predio “recuperado” en 1994.

Explicaron que el 22 de abril, el 12 de mayo, 12 de julio y el 29 de agosto “llegaron 30 personas de Huixtán, encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Pale, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez resguardados con el Ejército Federal y policía municipal de Ocosingo al poblado Belén, del caracol 8 Dolores Hidalgo, donde vivían compañeros bases de apoyo zapatistas encargados del trabajo colectivo de la región y de trabajos de milpa común y con nuestros hermanos no zapatistas”.

En un comunicado agregaron que “tratamos de dialogar con ellos, pero claramente nos dijeron que la tierra ya se las entregó el gobierno y que cuentan con los documentos legales. En estas fechas amenazaron y hostigaron a nuestros compañeros diciéndoles que se salieran de las tierras por las buenas o por las malas y trataron de manipular diciendo que si se ponían de acuerdo con nuestros compañeros los iban a respetar y destruyeron nuestros letreros y midieron la tierra”.

Señalaron que “ante esas amenazas y por acuerdo de la asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, acordamos que hay que retirarse porque hay que planear para defenderse”, pero “el 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio; el 20 de septiembre nuevamente llegaron dos camionetas del Ejército Federal, tres camionetas de la policía de Ocosingo y cuatro camionetas de la Fiscalía General del Estado”.