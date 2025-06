Denunciar corrupción en la obra pública, pide ERA

En el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C., como parte del cumplimiento de la Ley de Obra Pública para el Estado. En este marco, hizo un llamado a las y los profesionales del sector a conducirse con honestidad y denunciar cualquier acto de corrupción, con el fin de garantizar proyectos de calidad que impulsen el desarrollo económico de la entidad.

Durante el acto, el mandatario subrayó que Chiapas no está en venta y que, tras recuperar la paz, su gobierno trabaja para generar mejores condiciones de bienestar, aplicando la ley con firmeza y sin excepciones. “Yo quiero que el dinero alcance para más, que se construya mejor y con calidad. Estoy profundamente comprometido con la transparencia”, expresó.

Acuerdo

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, informó que este es el vigésimo acuerdo firmado con colegios de profesionistas dentro de la estrategia para construir alianzas que combatan de frente la corrupción. Explicó que, a partir de ahora, estos organismos serán responsables de emitir constancias de representantes técnicos y claves de especialidades, fortaleciendo así la rendición de cuentas y la vigilancia en la obra pública.

“Hacer lo correcto no es solo un deber administrativo, sino también un acto profundamente ético y político. Es decir no a lo fácil y sí a lo justo; es combatir la corrupción no desde el discurso, sino desde nuestras decisiones, auditorías, supervisiones y forma de servir al pueblo”, enfatizó Romero Basurto.

Luis Alberto Roblero González, en representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula A.C., agradeció la apertura del gobernador para incorporar al gremio técnico en esta etapa de transformación del estado. Señaló que los polos de desarrollo proyectados requieren planeación meticulosa y mano de obra calificada, y reiteró que están listos para colaborar con profesionalismo.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, celebró la firma del convenio al considerarlo una garantía de mayor transparencia en el registro y ejecución de obras, ahora bajo supervisión de la Secretaría Anticorrupción. Reconoció la voluntad del Gobierno Estatal de erradicar malas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Agua segura

Más tarde, el gobernador Eduardo Ramírez encabezó la Reunión Regional de Municipios por la Salud Soconusco - Agua Segura, donde destacó que su administración trabaja en coordinación con el Plan Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este programa tiene como objetivo sanear microcuencas, reforzar la red de distribución de agua potable y asegurar la cloración del agua para prevenir enfermedades.

En ese contexto, exhortó a autoridades y ciudadanía a convertirse en gestores activos de proyectos de agua potable en sus municipios, con una visión de cuidado ambiental y responsabilidad colectiva. Anunció además una próxima convocatoria para premiar al municipio más limpio con un recurso económico destinado a obras de infraestructura, como parte de una estrategia para fomentar la organización comunitaria y promover un cambio de conciencia ambiental.

El secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, destacó que la Red de Municipios por la Salud ha sido reconocida a nivel nacional como un modelo exitoso por su enfoque práctico y participativo. Subrayó la importancia de la responsabilidad municipal en la cloración del agua, así como la labor de supervisión del estado para asegurar estándares adecuados y prevenir enfermedades diarréicas.

Por su parte, el alcalde Yamil Melgar reafirmó que garantizar la pureza del agua es vital para evitar riesgos sanitarios. Reiteró su disposición para colaborar en programas de salud e impulsar inversiones en infraestructura que aseguren la desinfección de este recurso esencial.

Finalmente, el secretario de Salud Pública Municipal, Francisco Castillo Ordóñez, reconoció la iniciativa de incorporar delegados técnicos en cada municipio, quienes desarrollarán programas de capacitación enfocados no solo en mejorar las capacidades técnicas, sino también en generar conciencia sobre el uso responsable del agua.